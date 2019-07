"Oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini". Matteo Salvini, in un post su Twitter annuncia la sua presenza nel paese del Reggiano al centro dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'affido di minori scatenando l'ira del Pd. "È vergognoso che ci siano persone che fanno i milioni sulla pelle di bimbi sottratti ai loro genitori", continua il ministro dell'Interno, "su proposta della Lega, che lo chiedeva da anni, presto ci sarà una commissione di inchiesta su affidi e case famiglia. Dopo aver stroncato il business dell'accoglienza contiamo di farlo anche con chi osa lucrare sui minori".

Dichiarazioni che hanno fatto impazzire i dem. "Salvini oggi si reca a Bibbiano per una passerella di dubbio gusto", attacca la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli, "il giorno dopo un gravissimo attentato alla sicurezza ferroviaria italiana che ha dimostrato una falla nei dispositivi di controllo di cui è responsabile, e nel giorno in cui dalla Calabria arriva la notizia di un duplice omicidio dalla matrice probabilmente mafiosa. Perché Salvini non si reca subito in Calabria? Perché non va nel foggiano dove hanno arrestato un sindaco della Lega?".

"Il vicepremier dovrebbe rispondere in Parlamento sulle presunte tangenti russe al suo partito", scrive il senatore e responsabile economia del Pd Antonio Misiani: "Dovrebbe andare in Calabria, dove c’è stato un duplice omicidio di mafia. E invece va a Bibbiano a fare sciacallaggio politico. Al peggio non c'è limite".