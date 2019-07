La sinistra urla allo scandalo per le immagini del figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia. Certo, "un errore da papà", ha ammesso il ministro dell'Interno. Ed errore resta. Però montarci un caso di Stato pare francamente eccessivo. E sul punto insiste Antonio Maria Rinaldi nel corso della puntata di Coffee Break in onda mercoledì 31 luglio su La7. E nel mirino dell'europarlamentare leghista ci finisce Matteo Renzi: "Vorrei ricordare però ad esempio cosa non è stato detto per una situazione analoga ma molto più vistosa: volo di stato di Renzi agli Us Open americani". E ancora, Rinaldi ricorda quando lo stesso Renzi andò a Courmayeur con un volo di Stato. Enormità, rispetto alla moto d'acqua di Salvini. Ma ovviamente non la pensa così Anna Ascani, presente in studio, la quale replica: "Renzi andò a vedere la finale da presidente del Consiglio, non ha messo il figlio sulla moto d'acqua della polizia". Dunque: per la Ascani un volo di Stato per attraversare il pianeta e vedere una partita di tennis va bene, mentre invece far fare un giro al figlio su una moto d'acqua della polizia a Milano Marittima è un peccato mortale.

Di seguito, l'intervento di Antonio Maria Rinaldi a Coffee Break: