E' stato ribattezzato "il giretto estivo al Sud" ma la campagna d'agosto programmata segretamente da Matteo Salvini nelle regioni del meridione è solo l'anticipazione della vera campagna elettorale. Quella per le nuove elezioni politiche. Il leader della Lega, rivela La Repubblica in un retroscena, andrà in Campania, Calabria e Sicilia, per cercare di raggiungere la cosiddetta "autosufficienza elettorale" in vista di un ritorno al voto ormai sempre più probabile.



Facile che il ritorno alle urne sia nei primi mesi del 2020. E se Salvini vorrà trionfare alle prossime elezioni per andare al governo da solo dovrà necessariamente ottenere la vittoria nei collegi uninominali del Mezzogiorno, dato che quelli del Nord sono abbastanza probabili. Così può puntare a raggiungere il 40 per cento nazionale.

E così il 15 il ministro dell'Interno sarà a Castel Volturno. E poi sempre in Campania, in Calabria, e infine in Sicilia. L'idea è che lo strappo avvenga in autunno con la scusa del mancato inserimento in manovra della flat tax.