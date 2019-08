Anche la Bonafè dice "no": Zingaretti, leader demolito, pernacchia dell'ex renzina

Simona Bonafè, eurodeputata, 46 anni, era per il Pd il nome giusto e unitario come candidata governatrice della Toscana. Una grana in meno per i Dem, alle prese con il nome per il dopo Enrico Rossi, il governatore uscente. Ma lei, come dichiara oggi a La Repubblica, ha sonoramente rifiutato. "Non nego che in molti mi abbiano chiesto di pensarci. Ma non mi candido. Sono stata eletta al Parlamento europeo con 170 mila preferenze. Significa che 170 mila persone mi hanno dato il mandato per stare in Europa. Questo è un impegno da onorare. Non sarebbe corretto il contrario". Renzi? "L'ho sentito il 12 di luglio perché mi ha fatto gli auguri per il compleanno. Lo stimo, ma le decisioni le prendo in autonomia. E alla guida della Regione Toscana non mi candido".

Per approfondire leggi anche: Bonafè, piddina da censura