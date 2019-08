La politica sta già pensando, ovviamente, alle regionali. Ed ecco piovere una voce piuttosto clamorosa sul possibile ritorno in politica di Nunzia De Girolamo, finita in "panchina" dopo le ultime elezioni politiche alle quali non era stata rieletta. Il suo nome sta girando sempre con più insistenza come possibile futuro candidato governatore in vista delle prossime elezioni. D'altra parte - fa notare Dagospia - potrebbe essere l'unica in grado di mettere d'accordo "Matteo Salvini e Giorgia Meloni essendo in ottimi rapporti con entrambi".

Non solo. La De Girolamo potrebbe anche attrarre i voti di Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi a cui ha legato tutta la sua carriera politica. Insomma, l'ex concorrente di Ballando con le Stelle potrebbe essere la personalità perfetta per un'alleanza a tre alle regionali.

Sempre Dagospia, inoltre, dà conto di un sondaggio interno circolato in Forza Italia, che dà il partito al 3,8% in Campania. Insomma, cifre disastrose, una vera batosta per il Cavaliere e per il suo entourage. A quanto trapela la De Girolamo per ora preferisce non proferir parola in merito e continuare con il suo lavoro in televisione che - prosegue Dago - potrebbe impegnarla molto presto anche con una sua striscia quotidiana.