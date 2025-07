Giorgia Meloni: "Italia e Usa? La stessa lingua. L'Occidente resti unito"

“Italia e Stati Uniti sono e saranno amici”. Con queste parole Giorgia Meloni ha messo in chiaro la natura del rapporto tra i due Paesi nel suo intervento a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore americano in Italia, dove ha preso parte alla cerimonia per la festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Una partecipazione, quella della presidente del Consiglio, carica di significato simbolico e politico, in un momento in cui, ha sottolineato, “la compattezza dell’Occidente è imprescindibile per affrontare le grandi sfide del nostro tempo”.

Accolta dall’ambasciatore Tilman J. Fertitta, Meloni ha espresso gratitudine per l’invito e per il “rapporto straordinario” con la rappresentanza diplomatica americana: “L’ambasciatore Fertitta è un amico dell’Italia, non solo per le sue origini italiane, ma perché davvero credo che insieme possiamo fare un lavoro importante per entrambe le nostre nazioni”, ha scandito la leader di Fratelli d'Italia.