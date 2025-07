Alexander Zverev, il dramma: "Sempre lo stesso buco, non so come uscirne"

Subito dopo la fine della partita, il tedesco ha rilasciato alcune dichiarazione che hanno messo in apprensione i suoi tifosi. "Mi sento molto solo nella vita. Non provo più gioia in niente . Nemmeno quando vinco - ha spiegato -. È una sensazione davvero spiacevole: sento di voler dormire, senza riuscire a trovare la voglia di svegliarmi . L'ho detto già dopo l'Australian Open: sto cercando dei modi per uscirne, ma mi ritrovo ogni volta nello stesso buco ".

Altra vittima eccellente nel primo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Alexander Zverev , testa di serie numero tre del torneo, ha perso al quinto set all'esordio contro il francese Arthur Rinderknech, numero 72 della classifica Atp, che si è imposto con il punteggio di 7-6 (3), 6-7 (8), 6-3, 6-7 (5), 6-4 in una sfida interminabile, spalmata su due giorni (ieri era stata interrotta per oscurità), durata quattro ore e 44' di gioco. Nel secondo turno Rinderknech se la vedrà contro il cileno Cristian Garin.

E ancora: "Non mi sono mai sentito così prima. Mi manca la gioia in tutto ciò che faccio. In questo momento il problema non è il tennis, ma qualcosa che devo trovare dentro di me. Mi sento davvero, davvero solo. Forse inizierò a fare terapia. Non lo so, non ho risposte al momento. Ho solo una certezza: non mi sono mai sentito così vuoto".