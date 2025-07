Taylor Mega in guai enormi: estorsione per gli orecchini, cosa rischia

Grossi, enormi guai per Taylor Mega, all'anagrafe Elisia Todesco, 31 anni. La showgirl è infatti finita sotto la lente della Procura di Milano: è accusata di estorsione e diffamazione nei confronti di un ex compagno, un imprenditore di 38 anni che oggi vive a Londra. A renderlo noto è l’avviso di conclusione delle indagini firmato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, un atto che potrebbe preludere alla richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo quanto riportato da Repubblica e confermato da ambienti giudiziari, tutto verterebbe attorno a un paio di orecchini di lusso, dal valore stimato di oltre 50mila euro, che l’uomo avrebbe chiesto indietro al termine della relazione con la modella.

L’imputazione più pesante riguarda l'estorsione: secondo l’accusa, Taylor Mega avrebbe incaricato un individuo di contattare l’ex compagno con lo scopo di spaventarlo, millantando legami con una “famiglia mafiosa calabrese”. L’intento, sostengono gli inquirenti, sarebbe stato quello di indurlo a rinunciare a ogni rivendicazione legata ai preziosi.

Ma non è tutto. A carico dell’influencer c'è anche un’accusa di diffamazione, sempre ai danni del suo stesso ex. I contenuti specifici di quest’ultima contestazione non sono stati ancora resi noti, ma fanno parte di un'indagine più ampia che getta un’ombra sulla figura pubblica della Todesco, spesso sotto i riflettori per le sue attività online e la partecipazione a programmi televisivi.

Ora la palla passa alla difesa: la showgirl avrà modo di esporre la propria versione dei fatti prima che il magistrato decida se formalizzare la richiesta di processo. Al momento, non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell'entoruage di Taylor Mega, influencer che su Instagram sfiora i 3 milioni di follower.