Giovanni Toti, dopo l'addio a Forza Italia, va a Roma e, indossando una cravatta rigorosamente arancione, - colore da lui scelto per le sue iniziative civiche - registra il comitato promotore di "Cambiamo", "il nostro movimento per cambiare il centrodestra, la politica e il Paese". "Chi ha aderito così come chi aderirà ai circoli lo farà senza ruolo, gradi né mostrine del passato, ma da semplice militante. Il vero inizio della nostra avventura sarà a settembre, quando con il nostro tour presenteremo il nuovo movimento in tutte le Regioni d'Italia e nasceranno i vari circoli" spiega il governatore ligure.

La prima tappa infatti - ricorda Il Giornale - sarà proprio quella del 2 settembre a Matera. Intanto sono arrivate le adesioni di Gaetano Guagliariello, Paolo Romani e Manuela Gagliardi, tutti parlamentari di Forza Italia e di Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia. Presenti anche Massimo Berruti e Luigi Vitali. Per non dimenticare fedelissimi liguri, gli assessori Giacomo Giampedrone, Ilaria Cavo e Marco Scajola. "Ho aderito al movimento di Giovanni Toti, movimento - precisa Osvaldo Napoli, anche lui in linea con il governatore - e non partito, con l'unico obiettivo di cambiare Forza Italia e non certo per abbandonarla". I dubbi dunque non mancano, gli stessi seguaci di Toti mettono subito le mani avanti: "Non faremo subito un partito - spiega Romani a Repubblica -. Vogliamo tentare un ultimo tentativo per cambiare dall'interno Forza Italia, che io non lascio. Chiediamo a Berlusconi di farsi, da monarca assoluta, monarca costituzionale, e di concederci lo Statuto albertino".