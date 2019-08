"Sporco ne***?", "lo schifo dei centri d'accoglienza": Giovanna Maglie, la brutale verità sui migranti

Maria Giovanna Maglie fa un appello al realismo che forse oggi è più utile dell'umanità. "Gli appelli umanitari sono tutti validi, vanno tutti ascoltati perché vengono da un moto dell'animo", dice la giornalista a L'Aria che tira su La7, in diretta, "però potremmo fare un elenco di tutti gli italiani aggrediti, rapinati, picchiati ad opera di immigrati impazziti, portati qua e lasciati a se stessi, con la delusione di non trovarsi in una civiltà che assomigli loro". Infatti aggiunge: "Ci siamo dimenticati lo schifo che erano i centri di accoglienza a 35 euro al giorno?".

