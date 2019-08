"Mi ha stupito. Era evidente che il rapporto con i Cinque Stelle fosse a termine, ma non pensavo che gli convenisse rompere in questo momento. Si vede che anche a livello personale, con Di Maio, le questioni erano arrivate a un punto insostenibile". Parola dell'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. "Quella gialloverde è stata una coalizione coatta, priva di qualsiasi punto di riferimento culturale e strategico, non poteva che finire così. Il problema è che ha rafforzato in modo strepitoso la destra. Una destra che un po' di paura dovrebbe farla" riferisce al Fatto Quotidiano.

Per il filosofo non ci sono dubbi con un governo di destra "si porta un paese allo sfascio": "E ora siamo a un passo dallo sfascio: un governo Salvini-Meloni rende anche inesorabile la prospettiva dell'uscita dall'euro e dall'Europa". Ma dopo le parole di Beppe Grillo però c'è la possibilità di una coalizione alternativa al centrodestra: "Ora Grillo si sveglia contro i nuovi barbari? Vivaddio. Chi ha aperto la strada alla destra fascista ha responsabilità gravissime, sia nel Pd che nei Cinque Stelle. Le leadership sono state inadeguate". D'altronde si sapeva, Lega e Movimento 5 Stelle hanno rappresentato una cosa a sé, diversa in tutto e per tutto. Non poteva finire diversamente.