Due giorni di "ritiro". Matteo Salvini sta pasando il weekend vicino a Firenze, nella villa dei Verdini. Con la compagna Francesca, certo, ma soprattutto con papà Denis. L'ex braccio destro di Silvio Berlusconi, spiega il Giornale, sarebbe l'uomo dietro il riavvicinamento del Capitano al Movimento 5 Stelle. Tra i massimi esperti di manovre parlamentari e strategie, Verdini Senior gli avrebbe addirittura suggerito di buttar lì l'esca di Luigi Di Maio premier, ipotesi impercorribile ma utile a dividere il campo grillino e far capire, però, che la Lega il passo indietro vuole farlo davvero.





L'altro scenario, più realistico, è quello di un governo di scopo che tenga dentro anche il Carroccio. Anche questa una pista complicata, visto che il presidente Sergio Mattarella ha fatto in modo di informare i protagonisti che in caso di sfiducia di Giuseppe Conte valuterà solo alternative "di lungo periodo", squadre in grado di garantire stabilità e prospettiva. Salvini ha dunque un solo modo per salvarsi: dividere il campo della possibile maggioranza giallorossa.