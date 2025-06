Sinner e l'addio: "Fiducia, come in cucina": cosa non ha potuto dire

Non ha convinto tutti, Jannik Sinner, e non ha risolto tutte le ombre sul divorzio dal suo preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio. Un divorzio avvenuto dopo meno di un anno dal loro ingresso nella squadra del tennista italiano, numero 1 al mondo, e ufficializzato proprio alla vigilia di Wimbledon, il terzo e forse più prestigioso slam della stagione.

Un torneo cruciale, per l'altoatesino, chiamato a rispondere a Carlos Alcaraz, indubitabilmente il più in forma del momento e non solo perché l'ha battuto in finale a Roland Garros, e a difendere dallo spagnolo il suo trono. Operazione non facile, e che Jannik dovrà affrontare con una pressione e una montagna di dubbi, retroscena e sospetti velenosi in più.

Panichi e Badio, infatti, non sono due professionisti "nella media", ma due eccellenze, apprezzati da tutti nel mondo del tennis e non solo. Privarsene, insomma, non può essere una scelta fatta a cuor leggero nonostante Sinner l'abbia fatta passare per un passaggio quasi naturale. "Non è successo niente di clamoroso, ci siamo lasciati da poco e la separazione non mi sta condizionando - ha spiegato in una attesa conferenza stampa, sabato pomeriggio -. Mi sento libero, a posto fisicamente e mentalmente, pronto a competere qui a Londra. So perfettamente qual è il mio obiettivo a Wimbledon. Li ringrazio per il lavoro fatto e i risultati ottenuti: ho scelto di fare qualcosa di diverso".