Grazia Di Maggio, il matrimonio della "golden girl" di FdI: chi c'era tra gli invitati

Non c'è stato solo il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a tenere banco in questo weekend. Conclusa la tre giorni extra-lusso a tutto glamour di Mister Amazon a Venezia con codazzo di superstar internazionali e contestazioni, ora si ritaglia uno spazio nella cronaca politico-rosa anche il "sì" di Grazia Di Maggio. Per chi non lo sapesse, si tratta della più giovane deputata eletta alla Camera di Fratelli d'Italia e qualcuno l'ha già definita la "golden girl" del partito fondato da Giorgia Meloni.

L'onorevole Di Maggio, 30 anni, è convolata a nozze con Francesco Quattrociocchi, assessore con delega a Sport, Bilancio, Patrimonio e Servizi Finanziari del Comune di Senago, in Lombardia, anche lui di FdI. Romantica e suggestiva la location scelta per cerimonia e festeggiamenti, i Sassi di Matera. Tra gli invitati, si segnalano i papaveri meloniani: c'era Ignazio La Russa, co-fondatore di FdI e presidente del Senato, il responsabile nazionale dell'organizzazione Giovanni Donzelli, collega della Di Maggio a Montecitorio, e il capogruppo dei deputati di Fdi Galeazzo Bignami.

Commozione, baci e abbracci e qualche selfie nella splendida chiesa di San Francesco d'Assisi, nel cuore del centro storico della cittadina della Basilicata, patrimonio Unesco, e luogo di nascita della deputata. Da lì infatti nel 2013 è partita alla volta di Milano, dove ha conseguito due lauree all'Università Cattolica in Linguaggi dei media e in Politiche Europee ed Internazionali prima di venire folgorata da Giorgia Meloni. Nel 2020, ricorda il Corriere della Sera, ha frequentato la Scuola di Formazione Politica della Fondazione Alleanza Nazionale per poi venire eletta nel 2020 nel collegio Lombardia 1 – P02.