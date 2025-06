Ferrari, il colpo di scena: "Vasseur non sarà al muretto del Gp d'Austria"

Colpo di scena in casa Ferrari a una manciata di ore dal via del Gran Premio d'Austria di Formula 1: il team principal Frederic Vasseur non sarà al muretto della Rossa. Vasseur, ha fatto sapere la Scuderia citata da L'Equipe, è dovuto rientrare a casa per "motivi personali". Al suo posto ci sarà il suo vice Jerome D'Ambrosio.

Una beffa per il contestatissimo numero 1, sulla graticola da settimane per la scarsa affidabilità della monoposto (e i dubbi sullo sviluppo della vettura del 2026) e secondo radio-corse in odor di siluramento, dal momento che proprio in Austria il Cavallino sembra aver ritrovato una nuova e insperata competitività, fin dalle qualifiche. Charles Leclerc è infatti arrivato secondo mentre Lewis Hamilton, fin qui quasi sempre in grandissima difficoltà, parte in seconda fila dalla quarta posizione.

"Sono soddisfatto del risultato di oggi - aveva commentato sabato a caldo Leclerc -. Tutta la squadra ha spinto al massimo per portare alcuni aggiornamenti per cui questo risultato è merito di uno sforzo collettivo. Complimenti a Lando (Norris) per il suo giro, se lo merita. Era da un po' che non partivamo in prima fila, quindi speriamo di poter sfruttare il nostro passo gara per mettere un po' di pressione alla McLaren davanti a noi".

"La macchina è molto migliorata grazie alle modifiche fatte ieri sera - ha confermato dopo le qualifiche Hamilton -. Abbiamo fatto davvero un buon lavoro di squadra per rendere il pacchetto più competitivo, quindi un grande grazie a tutti, sia in pista che in fabbrica, per il costante impegno. Il nostro passo è stato incoraggiante ieri e, con i progressi fatti oggi, sono fiducioso su quello che possiamo ottenere domani".