Secondo Pierferdinando Casini questa crisi e le sue eventuali via d'uscita saranno dominate dalla paura. "Addirittura - confida ai colleghi, intercettato dal retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale - penso che sotto sotto il Cav faccia gli scongiuri per avere un altro governo e non il voto". Di fatto, l'esatto opposto di quanto assicurato ieri in Aula e fuori dagli esponenti di Forza Italia, che parlavano di voto anticipato come prima opzione. Ma se il presidente Sergio Mattarella chiamasse tutti i "responsabili" a un governo del presidente e di transizione, per fare la manovra e poi votare (quando? Non si sa..) difficilmente Silvio Berlusconi direbbe di no.











Come Casini la pensano in tanti. Anche il sottosegretario del M5s Vito Crimi: "Almeno l'80% dei deputati e dei senatori non vuole le elezioni". Elezioni che, nella migliore delle ipotesi, arriverebbero comunque a marzo. Lo spauracchio oggi non si chiama più spread (o almeno, non ancora), ma "esercizio provvisorio".