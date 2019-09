Enrico Mentana, la profezia sul sovranismo: "L'illusione di Pd e M5s"

"È meglio scriverlo ora, sine ira et studio", così esordisce Enrico Mentana su Facebook. Qui scrive un breve ma efficace post che è una profezia sul futuro politico. "Se Movimento 5 stelle e Partito Democratico si illudono che basti fare un governo insieme per debellare il sovranismo salviniano, obiettivo principale del loro accordo, si accorgeranno presto che la tachipirina del Conte Due può abbattere quella febbre per un po'". Ma attenzione, sottolinea Mentana: "Senza una cura vera, solida e valida la temperatura tornerà a rialzarsi appena finirà l'effetto del farmaco, e arriverà il conto del dottor Ue". Il post ha scatenato moltissimi commenti e condivisioni.

Per approfondire leggi anche: Enrico Mentana sferzante contro Paola De Micheli