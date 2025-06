Enrico Mentana, "devi capirlo tu": il post scatena un tam-tam impazzito a La7

Un messaggio d'affetto per La7, la sua seconda casa, quello di Enrico Mentana. Ma secondo molti utenti anche molto enigmatico, tanto da far pensare a un clamoroso prossimo addio alla rete di Urbano Cairo.

Il direttore del TgLa7, su Instagram, pubblica una foto e un pensiero: ha già in vista un anniversario importante per la sua vita e la sua carriera. "Il 2 luglio - scrive - saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grane viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1". Un cursus honorum che ha reso Mentana il direttore più citato sui social, rispettato e talvolta anche attaccato per l'uso molto diretto che ha sempre fatto della Rete, tanto da meritare una pagina ad hoc a lui ironicamente dedicata, "Mentana che blasta la gente".

Poi però l'ex direttore del Tg5 aggiunge: "Tutti intensissimi, e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato 'per sempre', senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo". E qui ecco la frase sibillina, a chiudere la riflessione e a stuzzicare le fantasie di più fantasiosi appassionati di tele-mercato.