Roberto Maroni sulla tenuta di Pd-M5s: "L'esecutivo potrebbe durare se riuscirà a fare queste due cose"

"L'esecutivo giallo-rosso potrebbe durare se riesce a fare due cose". Roberto Maroni non ha dubbi sulla tenuta dell'esecutivo Pd-Cinque Stelle. "Mettere a frutto i crediti che ha maturato nei confronti dell'Europa in tema di flessibilità sui conti e in tema di immigrazione, facendo adottare il meccanismo di rimpatrio automatico".

È questo per l'ex governatore della Lombardia il terreno su cui si giocherà tutta la partita, che in qualche maniera decreterà anche il futuro di Matteo Salvini. "Così facendo il governo riesce in due cose che possono pesare sul consenso popolare che adesso è ancora molto basso. Se non ci riesce, se la maggioranza va in crisi e cominciano a litigare di nuovo, se in Umbria perdono, non penso che avrà vita lunga".