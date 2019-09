Annalisa Chirico a Omnibus incastra Matteo Renzi: "L'unica ragione della sua manovra"

"Renzi e Salvini sono molto simili, entrambi possono essere definiti dei veri leader". Annalisa Chirico, ospite a Omnibus, parla del ritorno in campo (in prima persona) di Matteo Renzi. L'unica differenza, abbastanza palese, sono i numeri che vantano: "Salvini sfoggia molti più consensi del secondo Matteo e questo lo ha spaventato non poco". La firma del Foglio si chiede infatti se non fosse stato questo il deterrente alle urne.

Anzi, dietro la scelta dell'ex premier ci sarebbe molto di più: "Renzi ha fatto tutto questo - prima la spinta a creare un governo con i Cinque Stelle e poi l'addio al Pd e la creazione di un nuovo partito - solo per evitare il confronto elettorale con il leader leghista". Uno scenario che non farebbe una piega. D'altronde se il Pd è finito, anche Italia Viva (nuova realtà politica di Renzi) non sta molto meglio. I sondaggi la quotano non oltre il 3 per cento.