DiMartedì, Pietro Senaldi contro il governo: "Le tasse lo dimostrano, il più ideologico di tutti"

"A me non stupisce che un governo nato per scongiurare l'Iva aumenti le tasse: anzitutto perché non è nato per scongiurare l'Iva, ma è nato per mandare a casa Matteo Salvini. Questo è un governo ideologico, il più ideologico di tutti". Pietro Senaldi, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, attacca il governo giallo-rosso sulle tasse: "Dopodiché, tutta questo infornata di tasse etiche mi stanno antipatiche, ma mi stanno ancora più antipatiche quelle sugli aerei o sulla benzina anche perché sono tasse sul lavoro", sottolinea il direttore di Libero, "rientrano nella filosofia e nella cultura della sinistra. Questo governo è più ideologico del precedente".