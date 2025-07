In Onda, Senaldi sui dazi: "Trump? No, qual è il problema per l'Italia"

"I dazi sono una cosa negativa per l'Italia, ma credo che la cifra del 30% non sia definitiva, siamo in una tappa di questa trattativa": Pietro Senaldi, condirettore di Libero, lo ha detto in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, riferendosi all'ultimo annuncio del presidente americano Donald Trump, che ha deciso di imporre tariffe del 30% all'Unione europea a partire dal primo agosto.

Secondo Senaldi, però, "il problema di Palazzo Chigi in questo momento più che Trump è l'Europa. Palazzo Chigi non può negoziare alcunché, è l'Ue che deve negoziare. E mi sembra piuttosto chiaro che Trump non voglia negoziare con un commissario europeo ma con un suo pari, forse Ursula von der Leyen (presidente della Commissione europea, ndr) o forse con Giorgia Meloni e Friedrich Merz, che rappresentano i Paesi, Italia e Germania, che esportano di più negli Usa".