Paola De Micheli nel mirino della Lega: "Diserta le commissioni, mancanza di rispetto"

"Abbiamo appreso oggi che il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, sarà disponibile a illustrare le sue linee programmatiche alle Commissioni solo a partire dalla seconda metà di ottobre". La soffiata sul neo ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture arriva dalla deputata leghista Elena Maccanti. "Crediamo sia una gravissima mancanza di rispetto del ruolo degli organi parlamentari e ci sembra che la De Micheli abbia già imparato dal suo predecessore a scappare dal confronto all'interno del Parlamento - prosegue -. Molte sono infatti le questioni urgenti su cui vorremo fare chiarezza, su cui peraltro il ministro continua a rilasciare dichiarazioni sui giornali, come ad esempio la Tav, la Gronda, le concessioni autostradali".

E ancora: "Ricordiamo che proprio qualche giorno fa il ministro ha disertato la cerimonia di inaugurazione della Torino-Lione per evitare tensioni all'interno della maggioranza, ma non si può scappare per sempre". La De Micheli - che tempo fa accusava Di Maio e Salvini di "scappare dal Consiglio dei Ministri, perché non avevano il coraggio di mettere la faccia sui loro fallimenti" - sembra oggi non voler affrontare quei problemi che potrebbero mettere in crisi l'esecutivo giallo-rosso e dunque farli tornare alle urne.