Matteo Renzi a L'aria che tira contro Romano Prodi: "Noi yogurt? Detto dal Mortadella..."

"Prodi e lo yogurt? Con affetto posso dirgli che Romano Prodi dovrebbe essere l'ultimo a parlare di cibo e politica, visto che lo chiamavano il Mortadella". Ospite a L'Aria che tira su La7, Matteo Renzi non ha risparmiato commenti a chi lo dava per spacciato. Tra questi anche l'ex leader dell'Ulivo che definiva Italia Viva "a corta scadenza come lo yogurt". Renzi, di fronte al vasetto di yogurt portato in studio, assicura con il sorriso che la scadenza del Conte bis "sarà la scadenza naturale della legislatura".

L'ex premier non risparmia neppure Graziano Delrio: "Non è che ho fatto un altro figlio (in riferimento a Italia Viva) ne ho fatti tre e ho smesso, se no sembro Delrio". Renzi si sofferma poi sulla sua nuova creatura: "Da noi non ci sono correnti. La parola 'renziani' non esiste più... Chiamateci i 'vivaci', il 'vivaio'.... Basta con questa storia delle correnti".