Regionali in Umbria, sempre più alta l'affluenza: i numeri delle 19. Adesso il governo ha davvero paura

L'affluenza è in pesante crescita e questo è un pesantissimo indizio su come potrebbero finire le regionali in Umbria. Alle 19 in Umbria, alle elezioni regionali, ha votato il 52,34% degli aventi diritto. Alle precedenti consultazioni, quelle del 2015, alla stessa ora si era recato alle urne solo il 40,27% del totale. Decisamente più alta quindi l'affluenza ai seggi per questa tornata elettorale.

Che il dato sarebbe stato molto alto si era capito dalle 12. Il viminale aveva informato che si era recato al voto il 19,55% degli aventi diritto, contro il 14,76% delle elezioni precedenti. Un aumento quasi del 5%, che in termini percentuali equivale a un clamoroso botto. Tra analisti e sondaggisti la convinzione sin dalla vigilia è che un'alta affluenza avrebbe dovuto favorire il centrodestra e il candidato espresso da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Donatella Tesei, rispetto a Vincenzo Bianconi, l'uomo di Pd e M5s, che si sono presentati per la prima volta insieme.