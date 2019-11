Alessandro Sallusti su Matteo Renzi: "L'uomo è capace di tutto, mira a Forza Italia". Berlusconi è avvisato

Alessandro Sallusti nel suo editoriale sul Giornale dell'8 novembre si occupa di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva cerca, scrive Sallusti, di "rubare deputati e senatori a Forza Italia per rafforzare il suo fragile partito. Probabilmente ha capito che a sinistra non c' è trippa per gatti e si illude di poter sfondare se non a destra almeno al centro". Una sorta di monito, quello del direttore, a Silvio Berlusconi, il quale farebbe bene a guardarsi le spalle dall'ex premier.

"Un consiglio non richiesto", conclude il direttore del Giornale, "a chi sta per abboccare all'amo: prima di vendersi, blindare da un notaio il compenso. Ma soprattutto accertarsi che il notaio non sia un figurante di Scherzi a Parte assunto da Renzi come suo complice o che il contratto non sia scritto con inchiostro simpatico. L'uomo è capace di tutto, anche di dirti: Fidati di me amico, stai sereno".