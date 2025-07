Insulti a Meloni, FdI porta il caso dell'imam di Venezia in Parlamento

Insulti a Giorgia Meloni , attacchi al governo e disprezzo per le donne. Erano questi i contenuti dei discorsi dell'imam di Venezia . Un caso su cui Fratelli d'Italia non può sorvolare, al punto di presentare un'interrogazione al ministro dell'Interno con l'obiettivo di espellere la guida spirituale della comunità bengalese. "All'Imam di Venezia, Arif Mahmud , che semina odio contro Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia e altri esponenti politici a lui sgraditi, e che vuole spiegare agli italiani perché è giusto rifiutare la stretta di mano alle donne ricordiamo una cosa molto semplice: in Italia si rispettano le leggi italiane, compreso il rispetto delle donne e della parità di genere", tuona in una nota la deputata Sara Kelany .

A farle eco Ester Mieli. Il responsabile nel partito del dipartimento Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione si dice d'accordo con la collega: "Trovo intollerabili le frasi pronunciate dall'Imam di Venezia, Arif Mahmud, nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia e di altri esponenti politici. In Italia le donne si rispettano e non accettiamo che siano calpestati valori profondi. Al presidente Giorgia Meloni e agli altri esponenti politici oggetto degli insulti dell'Imam va la mia solidarietà".

Mahmud infatti predicava in un ex supermercato di via Piave a Venezia Mestre, trasformato abusivamente in moschea. Il Consiglio di Stato aveva respinto nell’aprile 2025 il ricorso per mantenerla aperta, affermando che la destinazione urbanistica dell’edificio è commerciale e non può diventare un luogo di culto. Eppure, nonostante il provvedimento, l’imam continuava a svolgere attività religiosa in loco.