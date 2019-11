Matteo Salvini sull'incontro con Liliana Segre: "Più avanti". Poi rivela: "Ricevuto altro proiettile"

Matteo Salvini ha smentito un suo incontro con Liliana Segre, come riportato da Repubblica: "L’incontro l’avrò più avanti". Lo ha specificato a margine della visita a Eicma in Fieramilano a Rho. "Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono", ha aggiunto. E a chi gli chiedeva quando avverrà, ha risposto "presto".

Salvini ha poi ribadito il suo sì alla scorta per la senatrice a vita: "Assolutamente favorevole. Quando il Viminale assegna una scorta lo fa a ragion veduta. Ogni scorta è una sconfitta, perché vuol dire che c’è qualche cretino che vuole sostenere con la violenza quello che invece in democrazia va sostenuto con il pensiero". Infine il leader leghista ha rivelato di aver ricevuto una nuova minaccia: "A me è appena arrivato un altro proiettile. Non piango. In un paese civile non dovremmo rischiare né io né la Segre".