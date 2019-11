Matteo Renzi, il secco "no" di Clemente Mastella e Sandra Leonardo: "Lui è lui. Noi..."

«Se mia moglie passerà ad Italia Viva? No, no, assolutamente no. Matteo Renzi è Matteo Renzi, Mastella è Mastella: noi restiamo dove siamo». Non ha esitazioni Clemente Mastella nello smentire le voci sul passaggio di sua moglie Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia, al nuovo partito dell' ex Rottamatore. L' ex ministro della Giustizia del governo Prodi, oggi sindaco di Benevento, era ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. La moglie di Mastella era una dei parlamentari azzurri che le indiscrezioni danno come i più "tentati" dal progetto di Renzi, che ha l' ambizione di pescare voti nell' area moderata.