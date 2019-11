Tagadà, Antonio Padellaro: "Salvini fa il suo gioco in assenza del Pd: che arriverà in Emilia in ritardo"

Antonio Padellaro, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, fa una profezia nerissima per il Pd alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna:"Matteo Salvini fa il suo gioco in assenza degli altri. Ero a Reggio Emilia, la rossa, rossissima città, dove si è radunata una certa folla per ascoltarlo, mi chiedevo dov'è il Pd, dov'è il Movimento 5 stelle?" E quindi, continua l'editorialista del Fatto quotidiano: "Leggevo una frase di Gorbaciov riguardo le vicende della caduta del muro di Berlino: 'la storia non perdona chi arriva in ritardo'. E il centrosinistra rischia di arrivare in Emilia Romagna, regione rossa per definizione, molto in ritardo".