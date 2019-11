Sul ring di Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7 martedì 12 novembre, è successo di tutto. Lilli Gruber ha infatti cercato di accerchiare Giorgia Meloni, ospite in studio, anche con Marco Travaglio. Risultato? Una sorta di rissa continua tra la conduttrice, spalleggiata dal direttore del Fatto Quotidiano, e la leader di Fratelli d'Italia. Una battaglia in cui a più riprese ha avuto la meglio la Meloni. Anche su Travaglio. Emblematico il momento in cui il direttore-grillino, parlando del M5s e dei governi gialloverdi e giallorossi, spiega: "Ci hanno provato col Pd e gli hanno detto di no, la Lega ha detto sì. Poi la Lega li ha buttati giù e il Pd ha cambiato idea. Francamente non mi ricordo che avessero detto in campagna elettorale che non si sarebbero alleati con nessuno". Ma a non ricordarlo è soltanto lui, tanto che la Meloni lo incalza: "Come no? Ma come no?". Travaglio non recede: "Il M5s disse che si sarebbe alleato addirittura con chi ci stava". Meloni: "Non è così, la campagna elettorale la fecero dicendo che non si sarebbero alleati". Ma niente da fare, il direttore prosegue parlando dei "fiori di trasmissioni che erano state fatte per raccontare la svolta storica del M5s". E mentre lo dice, le smorfie di disapprovazione della Meloni, dicono tutto.

Meloni contro Travaglio a Otto e Mezzo, il video: