Sardine, Antonio Maria Rinaldi e lo sfottò: "State molto attente..."

Le sardine anti-Salvini? Non una grandissima idea, per le sardine stesse. Già, tempo fa infatti impazzò lo slogan "gattini per Salvini", utilizzato sempre dai detrattori del leader della Lega. E come è noto, i gatti si mangiano i pesci, dunque anche le sardine. Per questo, insomma, ribattezzarsi "sardine" ad ora non appare una genialata, anzi sembra un assist all'ex ministro dell'Interno, il quale ha iniziato a bombardare sui social: immagini di gattini che pappano pesciolini, logo della Lega con tanto di gatto e sardina penzolante in bocca e via dicendo. E al sardina-bombing partecipa anche Antonio Maria Rinaldi, il mitico eurodeputato leghista. LO fa scrivendo su Twitter: "Attente sardine". A Corredo, il primo piano di un gatto con due sardine in bocca, che va a creare un effetto particolare, quasi psichedelico. Una delle "pappate di sardine" più divertenti viste ad ora...

Di seguito il tweet di Antonio Maria Rinaldi: