Sardine, il sondaggio di Antonio Noto: quanto valgono alle urne, le cifre che preoccupano il Pd

Ma quanto valgono le sardine, il movimento nato in Emilia Romagna e il cui solo credo è dar contro a Matteo Salvini? Quanto valgono in termini elettorali? Una risposta prova a fornirla il sondaggista Antonio Noto dalle colonne de Il Giorno. E, va detto, la risposta è davvero sorprendente: "È ancora presto per comprendere se si tratta di una momentanea effervescenza collettiva o di un movimento che invece ha solo posto le basi per crescere e diventare un nuovo soggetto politico che, al momento, ha un potenziale elettorale del 15 per cento", scrive Noto. Insomma, le sardine possono valere il 15% alle urne: cifre inimmaginabili, va detto molto alte.

Nel dettaglio, il 10% del campione interpellato dal sondaggio dice che "voterei certamente" le sardine; il 5% dice che "lo prenderei in considerazione ma non so ancora se votarlo". Per inciso, le cifre fanno riferimento a una piccola parte della società informata sul fenomeno dei ragazzini contro Salvini: solo il 22% infatti dice di conoscere "bene" le sardine, il 28% spiega di averne sentito parlare senza sapere però esattamente di cosa si tratti, un 40% dice di non averne sentito parlare mentre il restante 10% è senza opinione sul fenomeno. Il 37% di chi conosce le sardine dice di non avere fiducia in loro mentre il 26% afferma di averne; il restante 37% non ha opinioni in merito.

Un sondaggio sorprendente. Le cifre che secondo Antonio Noto potrebbero raggranellare le sardine se si presentassero alle urne, va ribadito, sono importanti. Ma non è tutto oro quel che luccica. Infatti, con discreta approssimazione, andrebbero a drenare ulteriormente il consenso politico del Pd e della sinistra. Ed è alla luce di questa ultima considerazione che, in controluce, questo sondaggio può essere visto come un ennesimo fallimento dei democratici: addirittura un 15% di loro potenziali elettori, oggi, sarebbe pronto a votare le sardine. Ovvero un movimento senza storia né idee e che, però, darebbe una possibile alternativa a Nicola Zingaretti e compagnia cantante.