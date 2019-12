Sondaggio Masia, Luigi Di Maio in caduta libera: dove è precipitato il M5s

Si mette male per Luigi Di Maio. Il capo politico non solo deve fare i conti con un Movimento che non riesce più a gestire, ma deve anche tenere a bada numeri sempre più tragici. A rivelare una notevole criticità per la forza politica di Beppe Grillo è Fabrizio Masia. Il sondaggista, per la trasmissione Agorà, ha dato inizio a quello che con ogni probabilità sarà il declino dei Cinque Stelle. A loro Emg Acqua concede un risicato 16,3 per cento di consensi, ancor meno rispetto a settimana scorsa (-0,2).

Scendono, neanche farlo apposta, in egual maniera anche gli alleati di governo: il Pd infatti ottiene il 19,5 per cento. D'altronde gli scontri sul Meccanismo Europeo di Stabilità, sulla prescrizione e chi più ne ha più ne metta, non promettono di certo nulla di buono e gli italiani se ne sono accorti. In tutto ciò, a essere premiati sono Lega e Fratelli d'Italia che rispettivamente ottengono il 32,5 e il 10,1 per cento. Non va altrettanto bene a Silvio Berlusconi. Forza Italia cala di 0,4 punti percentuali (6,9), mentre Matteo Renzi rimane fermo al 5,3 quasi come se non facesse parte di questo strampalato esecutivo.