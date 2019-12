Stefano Bonaccini, il plagio: copia il manifesto elettorale del leghista Alan Fabbri

Occhiali a goccia e barba lunga: il look "elettorale" di Stefano Bonaccini si trasforma in un gif, con una immagine stilizzata (tratti verdi su sfondo bianco) che sarà la protagonista dei gadget creati per la campagna elettorale del governatore uscente Pd in corsa per un mandato bis. Il debutto degli oggetti di merchandising, tra cui braccialetti, spille e magliette, sarà oggi, sabato 7 dicembre, in piazza Maggiore per l'avvio ufficiale della campagna elettorale di Bonaccini. «Penso che la politica non debba solo trasmettere dei numeri», ha spiegato Andrea Rossi, coordinatore della campagna elettorale, «ma debba anche esprimere emozioni simpatiche e spiritose». Bella idea. Peccato che non sia nuova. La campagna ricalca infatti quella del leghista Alan Fabbri, sindaco di Ferrrara e sfidante di Bonaccini nel 2014.