Francesco Verderami a Omnibus, la profezia sul governo: "Non cadrà, nessuno è pronto per le elezioni"

Francesco Verderami fa la sua profezia sull'esecutivo giallo-rosso in diretta a Omnibus, su La7: "Il governo non cadrà, perché nessuno è pronto per andare alle elezioni", dice il giornalista del Corriere della Sera, che aggiunge: "Non lo è la maggioranza e non lo è nemmeno la Lega. Matteo Salvini è pronto per vincere ma non sarebbe pronto per governare". E ancora, dive Verderami: "Deve tessere relazioni internazionali prima di arrivare a Palazzo Chigi. Cosa dicono i deputati leghisti in questi giorni, lo sapete?". Che "da sola la Lega non può nulla", conclude. "Il 2,2 l'Unione europea non l'avrebbe accettato se ci fosse stato ancora Salvini al governo".