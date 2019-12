David Parenzo: "Sono io l'alibi di Matteo Salvini"

"Sul Corriere di oggi apprendo che Matteo Salvini utilizzerà come prova a sua discolpa l’intervista che feci con Luca Telese

al Ministro Alfonso Bonafede a In Onda su La7 questa estate. In onda Scriminante. Sono l'alibi di Salvini!". David Parenzo si lagna su Twitter con queste parole. Stiamo parlando del caso della nave Gregoretti. Lega e Salvini hanno già reso noto che utilizzeranno anche un’intervista fatta a Bonafede lo scorso 30 luglio a In Onda su La7 per provare che la decisione è stata presa di comune accordo. Bonafede alle’epoca aveva affermato che la nave era attraccata, che era in corso un dialogo tra i ministri competenti e che la posizione del governo era sempre la stessa: scenda chi ne ha diritto ma ci pensi l’Europa a farsi carico dell’immigrazione.

Tra gli atti ci sarebbe anche una nota di Toninelli in cui dichiara apertamente che le decisioni sul caso Gregoretti sono state prese di comune accordo dal governo.