L'aria che tira, gelo in studio da Parenzo: "Ma dai, Cairo ha un pozzo di soldi"

Parenzo, in difficoltà, lo stoppa: “Abbiamo la pubblicità però, lo spiega lei a Urbano Cairo che non mando la pubblicità per darle la parola?”. Zaffini, allora, è caustico: “Ma tanto Cairo c'ha un pozzo de sordi dai…”. Risate, un po' imbarazzate, in studio e Parenzo che sbotta: “Ma che dice, come si permette, tutta questa cosa qui viene mantenuta insieme da Cairo e dalla pubblicità, basta non lo invitate più Zaffini, pubblicità, no scherzo”. Fine del momento comico e, al rientro, i toni si fanno più seri con l’intervento del ministro Schillaci che, sulle liste d’attesa, è chiaro: “Lo spirito è quello di migliorare il Servizio Sanitario Nazionale, di renderlo più efficiente e di superare un problema che io definisco endemico. Sono trent'anni che in Italia si parla di liste d'attesa e nessuno ha mai avuto il coraggio di affrontare questo problema in maniera tecnica e scientifica".

L'aria che tira, gelo per la battuta di Zaffini: qui il video