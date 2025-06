L'aria che tira, botta e risposta Parenzo-Telese: "Una narrazione per i pupazzi"

Acceso confronto tra David Parenzo e Luca Telese nel corso dell'ultima puntata di L'aria che tira, il talk show politico di La7 in onda ogni mattina. Il tema oggetto di dibattito è il possibile intervento americano nella guerra che frappone Iran e Israele. Prende la parola l'ospite della trasmissione che domanda al conduttore che pensasse all'epoca dell'invasione statunitense dell'Iraq.

"Ma scusate, io voglio veramente chieder alle persone che erano qui... dove eravamo noi quando si scatenava una guerra all'Iraq con lo stesso apparato di propaganda, con delle prove false, e poi l'Iraq è stato distrutto? Cosa dicevamo quando si bombardò la Libia ammazzando Gheddafi? Uun gesto scellerato e stupido. Che cosa abbiamo fatto in Somalia? Che cosa abbiamo fatto in Afghanistan con la gente attaccata agli aerei? Io non ne posso più veramente di questa retorica. Sono tutte storie uguali, ogni volta costruiamo questa una narrazione per i pupazzi che qualche scem*** prende per vero. Le cose sono più complicate che i videogame in cui arrivano i buoni che cambiano il Paese. David, voglio sapere cosa pensavi quando si attaccava l'Iraq".