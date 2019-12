Il bavaglio al giornalista Berizzi e lo sfondo delle Br: la foto indigna il popolo del web.

Il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, che da tempo si occupa di inchieste soprattutto legate all'estrema destra in Italia, è stato ritratto in una immagine a sfondo rosso con la scritta “Brigate Rosse” con un bavaglio. Una immagine pubblicata dal quotidiano Il Secolo d’Italia a corredo di un articolo del direttore Francesco Storace dedicato alla rubrica “Pietre” di Berizzi.

La foto ha scatenato i social in questi giorni anche se è stata pubblicata a novembre. Il Comitato di redazione di Repubblica ha espresso solidarietà al collega: “Ancora una volta Paolo Berizzi è stato insultato e minacciato. La direzione, il Cdr e la redazione di Repubblica gli sono vicini sapendo che Paolo non si lascerà di certo intimidire da chi non gradisce e anzi ha paura del suo lavoro”. Pronta la replica del quotidiano Il secolo d'Italia: "Basterebbe scorrere le immagini su google delle minacce a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Chiedendosi contemporaneamente quando mai si solo levate le stesse grida di indignazione per lo stesso fotomontaggio dedicato ai leader sovranisti o le loro facce a testa in giù".