«Salvini sa che io sono a disposizione del partito e sa che può contare su di me». Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, già sindaco di Cascina, alimenta le voci sulla possibile candidatura alla presidenza della Regione Toscana.

«Vorrei allargare a tutta la Toscana il modello Cascina», ha detto conversando con l' AdnKronos. In Toscana, il centrodestra deve scegliere lo sfidante di Eugenio Giani, che sarà in campo per il centrosinistra («un ex socialista dall' impostazione democristiana», attacca Ceccardi). La parlamentare europea del Carroccio lascia intendere quale sarà il tasto su cui batterebbe: la sicurezza. Ovvero «le case popolari consegnate prima ai cittadini italiani» e lo «sgombero dei campi nomadi sul territorio comunale».