Giorgia Meloni, "scippo" a Matteo Salvini: i tre che passano dalla Lega a Fratelli d'Italia

Si fa sentire per Matteo Salvini il fiato sul collo di Giorgia Meloni. Dopo i sondaggi sulla fiducia nei leader che il capo politico di Fratelli d'Italia scala superando il suo alleato leghista, ora tocca alle Regionali. Se Lucia Borgonzoni, candidata del Carroccio, dovesse malauguratamente perdere in Emilia-Romagna, per Italia Oggi si aprirebbero nuovi scenari. Il centrodestra, infatti, dalla possibile sconfitta leghista potrebbe ritrovarsi sparigliato.

Le elezioni politiche per Salvini si allontanerebbero e lui si ritroverebbe di fronte ai mugugni interni, ai quali darebbe voce - secondo il quotidiano - Giancarlo Giorgetti. Soprattutto in vista della concorrenza meloniana che sta già erodendo l'area leghista pure nel cuore verde del Veneto, dove due consiglieri comunali di Venezia e un consigliere regionale hanno traslocato nei giorni scorsi dalla Lega a Fratelli d'Italia. Insomma, quella nella roccaforte scarlatta si preannuncia una sfida su tutti i fronti.