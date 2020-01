Giorgia Meloni parla da leader: "Abbiamo già il candidato per la Puglia". Piegato Salvini?

All'indomani del voto in Emilia Romagna, Giorgia Meloni pensa già alle prossime elezioni regionali. E soprattutto al candidato da presentare in Puglia: la sconfitta di Lucia Borgonzoni sembra che abbia fatto cedere le ultime resistenze della Lega sul nome di Raffaele Fitto. La leader di Fratelli d'Italia non ha mai rinunciato al suo uomo di fiducia da contrapporre a Michele Emiliano, il governatore uscente. "Per la Puglia abbiamo già il candidato. Gli accordi ci sono sul nome di Fitto e non credo si debbano ridiscutere", ha dichiarato la Meloni nella registrazione di Quarta Repubblica, in onda nella prima serata del 27 gennaio su Rete 4.

Per approfondire leggi anche: "Siamo gli unici vincitori delle elezioni"

Inoltre, dallo studio di Nicola Porro la presidente di FdI ha riservato una carezza ma anche una frecciatina all'alleato Matteo Salvini: "Ha fatto una campagna elettorale pancia a terra, senza risparmiarsi mai. È stato un ottimo risultato, siamo una squadra e non dobbiamo recriminare. Ma - puntualizza la Meloni - serve più gioco di squadra e fare campagna elettorale insieme. Uomo solo al comando? Non è questo il tema - chiosa - ma sicuramente anche nella strategia potevamo fare diversamente".