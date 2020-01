Luigi Di Maio, la vignetta di Osho sulle elezioni in primavera: "Ma quante ca*** sono 'ste regioni?"

"Ma quante ca*** sono 'ste regioni?": secondo Osho è così che Luigi Di Maio ha reagito alla notizia della debacle grillina in Emilia Romagna. La "frase rubata" è ovviamente immaginaria ma quanto mai verosimile, dato che quel che resta del Movimento 5 Stelle dovrà presto organizzarsi anche per le elezioni regionali che si terranno in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. Di Maio è uscito di scena proprio alla vigilia del voto in Emilia e in Calabria, così facendo le colpe se l'è prese soprattutto Danilo Toninelli, il cui esordio da facilitatore non è andato affatto bene: il M5s è sceso sotto il 4% in Emilia e non è neanche entrato in consiglio regionale in Calabria.

Per approfondire leggi anche: "Non hanno mai brillato sul territorio"