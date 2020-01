Giorgia Meloni a DiMartedì: "Chi più a destra tra me e Salvini? Io sono la destra italiana"

"Io sono la destra". Giorgia Meloni, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, rivendica con orgoglio la natura politica di Fratelli d'Italia. Alla domanda su chi sia più di destra tra lei e Matteo Salvini, la leader di FdI non ha dubbi: "Io sono sempre stato di destra, rappresento la sua storia in Italia".











Tiene banco il rapporto con il leader della Lega: "Raccogliamo ora quello che abbiamo seminato - spiega la Meloni a proposito dei sondaggi che danno Fratelli d'Italia ai massimi storici, e con vista scalata sulla Lega -. Salvini? Mi pare in salute", chiosa con signorilità per non aprire un caso dopo le regionali in Emilia Romagna e Calabria. "In Emilia Romagna è già una vittoria che ci sia stata una contesa. I difetti di Salvini? Li direi a lui e non in tv". Questione di stile, ma pure di politica.