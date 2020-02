Immigrazione, Giorgia Meloni contro Luisella Costamagna: "Basta cretinate, legga le cose"

A poche ore dal voto in aula su Matteo Salvini, che rischia il processo sul caso Gregoretti, Giorgia Meloni scrive sui social: "Alcuni giornalisti furbetti ci provano in tutti i modi a intestarmi frase mai dette. Che dite, avrà capito ora?". Il riferimento è a Luisella Costamagna. E dunque, per colpire la giornalista, la leader di Fratelli d'Italia rilancia un estratto di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4: "La nave che cos'è una persona? Che dice?", la incalzava la Meloni. E la Costamagna: "Ci sono le persone sopra. Sulla Sea Watch c'erano persone". Durissima la controreplica della leader di FdI: "Lei è una giornalista, deve leggere le cose: queste sono cretinate che mi aspetto da chi non legge - picchiava durissimo -. Lei le cose le deve sapere. Se c'è qualcuno che viola in modo sistematico i tuoi confini devi sequestrare la nave e affondare quelle navi". Ma non è finita. Nel montaggio video rilanciato, subito dopo ecco un intervento della Meloni del 26 giugno 2019, in cui ricordava: "A norma di diritto internazionale, la Sea Watch deve essere sequestrata; l'equipaggio deve essere arrestato; gli immigrati vanno sbarcati e rimpatriati; la nave deve essere affondata". Il video condito dal commento in sovrimpressione: "Linee guida per bloccare l'immigrazione clandestina, a prova di giornalisti furbetti".

