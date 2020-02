Maurizio Gasparri dopo l'audio di Rocco Casalino sul Conte-ter: "Vergogna, governo di eterni venduti"

L'audio rubato di Rocco Casalino, quello sul "Conte-ter", la pillola diffusa da Franco Bechis, ovviamente scatena un terremoto politico. Giuseppe Conte di fatto smentito dal suo portavoce, il premier infatti ha sempre escluso la nascita di un nuovo esecutivo, magari con i cosiddetti responsabili, escamotage per non tornare al voto. E sulla vicenda, sull'ipotesi di sostituire Italia Viva con una pattuglia di parlamentari, tra gli altri si scatena Maurizio Gasparri, con un durissimo tweet tutto rivolto a Conte e al governo: "Meglio rischiare di cadere sul campo in modo dignitoso, che illudersi di sopravvivere in modo vergognoso #responsabili ? Ma no, eterni venduti che affondano credendo di galleggiare", picchia durissimo il senatore di Forza Italia.

Di seguito, il tweet di Maurizio Gasparri: