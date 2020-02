Coronavirus, Giuseppe Conte apre al governo di unità nazionale? Un via libera a Salvini e Meloni

Il coronavirus potrebbe mettere la parola fine a questo governo. L'ammissione, o quasi, arriva in diretta tv. Giuseppe Conte, in collegamento con Mezz'ora in più di Lucia Annunziata riferisce: "La crisi del coronavirus ci porterà a governo di unità nazionale? speculazioni sono aperte, ma di fronte a queste emergenze non c'è distinzione tra maggioranza e opposizione". Il riferimento è all'intenzione del governo di contattare anche l'opposizione al fine di far fronte comune all'emergenza epidemia che ha portato l'Italia a essere al terzo posto per numero dei casi.

Un'idea che però potrebbe dare il via libera a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, intenzionati a prendersi la guida del Paese. Un governo di unità nazionale, o governo di coalizione nazionale, è infatti un esecutivo di coalizione che si forma in situazioni particolari di emergenza nazionale, caratterizzato dal temporaneo abbandono delle categorie di maggioranza e opposizione e dal sostegno di tutti o quasi i partiti politici, per fini e/o scopi comuni agli schieramenti contrapposti.