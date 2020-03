Giorgia Meloni: "A 4 giorni dai fatti di Napoli nessun provvedimento. Indagato solo il carabiniere aggredito"

04 marzo 2020 a

Giorgia Meloni è una furia sulla vicenda di Napoli: "A quattro giorni dai fatti (attacco alla caserma dei carabinieri, devastazione del pronto soccorso, minacce al personale medico) cosa hanno fatto le autorità oltre a indagare il carabiniere aggredito che ha sparato al rapinatore? Non ho notizie di perquisizioni o arresti. Tutto normale?", scrive la leader di Fratelli d'Italia riferendosi al caso del ragazzino ucciso da un carabiniere durante una tentata rapina.

Linea dura anche da parte del governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Niente giustifica violenze negli ospedali e contro operatori sanitari", dice ai microfoni di Radio Crc: "Gli episodi di squadrismo, di vandalismo, di aggressione in un ospedale sono cose intollerabili e non c’è nessuna ragione che possa motivare comportamenti del genere", dice. "E' necessario prendere provvedimenti legislativi urgenti, con decreti legge per fare in modo che chi alza una mano contro un medico in un pronto soccorso vada in galera subito".