Coronavirus, Giorgia Meloni: "Subito blocco dei mutui e delle tasse. Il governo sostenga le famiglie"

10 marzo 2020 a

a

a

Giorgia Meloni suona la sveglia al governo Conte per gli effetti economici drammatici che l'emergenza Coronavirus ha sulle famiglie italiane. "Alle nuove disposizioni assunte su tutto il territorio nazionale per far fronte all’emergenza coronavirus, deve corrispondere una risposta immediata dello Stato per sostenere famiglie e imprese", scrive in un post sul suo profilo Facebook la leader di Fratelli d'Italia.

"Andiamo verso un'economia di guerra". Meluzzi, i disastrosi effetti del virus

Quindi la Meloni chiede "subito il blocco dei mutui e delle tasse, con la cassa integrazione per tutti e con ammortizzatori sociali per i lavoratori autonomi. Fin dal primo momento abbiamo dato la massima disponibilità a collaborare, ora non perdiamo altro tempo", conclude. "Gli italiani hanno bisogno di risposte e misure adeguate".